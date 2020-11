Distribuzione mascherine a Capraia e Limite: tutte le info utili

Consegna mascherine gratuite per i cittadini del Comune di Capraia e Limite. Da giovedì 12 novembre inizia la distribuzione delle mascherine che la Regione Toscana ha messo a disposizione dei Comuni.

A Capraia e Limite la consegna è stata organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio iscritte nell’Albo comunale: Pubblica Assistenza Croce d’Oro Limite sull’Arno, Misericordia Limite sull’Arno, Associazione Volontari Santa Grania Capraia Fiorentina, Caritas Capraia e Limite, Vab - Vigilanza antincendi boschivi sezione di Limite sull’Arno e Us Limite e Capraia Asd.

I cittadini potranno recarsi indifferentemente in uno dei seguenti luoghi, dove sarà possibile ritirare gratuitamente le mascherine, fino a sabato 21 novembre, grazie ai volontari delle suddette associazioni:

- area esterna di fronte alla sede della Misericordia in viale Matteotti, n° 3

dalle 9 alle 12 escluso la domenica

- Us Limite e Capraia/campo sportivo in via Gagarin, n°1

dalle 15 alle 18 escluso la domenica

- area esterna di fronte al Circolo MCL in via Verdi, n°6

dalle 15 alle 18 escluso la domenica

- area esterna di fronte ai locali ex scuola di Castra in via Castra, n° 50

in questi giorni: giovedì 12, venerdì 13 e martedì 17 novembre dalle 15 alle 18

Per ritirare le mascherine è necessario essere muniti di carta d'identità e della tessera sanitaria. Le persone che vorranno ritirare le mascherine per i propri familiari o per terzi dovranno essere muniti di tessera sanitaria e documento di identità della persona che li ha delegati.

“Ringrazio le associazioni per la fattiva collaborazione e per il supporto che non fanno mai mancare al territorio, ha detto il sindaco Alessandro Giunti. Il coordinamento creato grazie all’Albo delle associazioni si sta dimostrando molto utile e prezioso, soprattutto in queste circostanze in cui è necessario essere immediatamente operativi e costruire un sistema organizzativo che ci permette di rispondere con diversi tipi di iniziative e servizi a beneficio della comunità. I cittadini potranno ritirare una confezione di 5 mascherine, di cui 3 chirurgiche e 2 FFP2”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa