Emergenza covid e piano strutturale, le priorità della giunta Betti

I partiti e le liste che compongono la maggioranza consiliare di Cascina hanno individuato, in questo particolare e drammatico momento storico, un metodo di lavoro condiviso per misurarsi con le principali questioni che caratterizzano il nostro territorio, consapevoli che i precedenti quattro anni non hanno dato una prospettiva al Comune di Cascina e che sarà quindi necessaria un'opera di ricostruzione, basata su un nuovo spirito di servizio e su un nuovo modello di sviluppo.

Il metodo individuato e condiviso dalle forze che hanno contribuito al successo nelle ultime elezioni mira a dare una maggiore coesione alla proposta politica di governo del territorio, portando alla valorizzazione di tutte le componenti della coalizione, con l'intento di lasciarsi alle spalle il passato e pensare, insieme, ai cinque anni di mandato.

I primi impegni saranno quelli di affrontare l'emergenza Covid, con un'apertura al confronto anche alle forze politiche di minoranza, e affrontare la questione legata al piano strutturale, consapevoli che il disegno ereditato dalla precedente amministrazione è fortemente manchevole e non rispondente alle esigenze del territorio cascinese. Impegno condiviso di tutta la maggioranza è anche la costruzione di una cabina di regia che possa stimolare il confronto e supportare l'azione amministrativa della giunta per tutta la durata del mandato

Partito Democratico,

Movimento 5 Stelle,

Cascina Oltre - Cristiano Masi,

Lista Lavoro, Sviluppo, Ambiente