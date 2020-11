In pensione Anna Bruni, coro di auguri per la direttrice delle Poste di Cerbaia

Un nuovo capitolo della vita sta per cominciare per Anna Bruni, 40 anni di impegno e professionalità alle dipendenze di Poste italiane. E’ l’importante traguardo del pensionamento per il quale la comunità e l’amministrazione comunale di San Casciano rivolgono alla cittadina i migliori auguri di un proseguimento pieno di serenità, gioie e passioni da coltivare. Dopo aver lavorato per qualche anno come dipendente del Comune, Anna Bruni partecipa e vince un concorso pubblico indetto da Poste Italiane. Era il 1979. Dall’ufficio postale di San Casciano si trasferisce in quello di Cerbaia dove, al termine di un lungo percorso, si conclude la sua brillante carriera che dal 1994 la vede ricoprire il ruolo di direttrice dell’ufficio della frazione sancascianese.

Per lei e la sua professionale dedizione al lavoro, la comunità e la giunta Ciappi spendono parole di elogio. “Anna Bruni ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ufficio postale di Cerbaia – rimarca Manuela Dini del Centro socioculturale di Cerbaia, esprimendosi a nome di tutta la comunità - le sue capacità sono stati elementi preziosi che le hanno permesso di svolgere al meglio l’attività. Le persone che a lei si sono rivolte hanno trovato competenza e consigli utili”. “Persona mite e di grande umanità è diventata il punto di riferimento per la nostra comunità – sottolinea - in particolare per le persone anziane, ad Anna vanno i nostri ringraziamenti e gli auguri di una meritata serenità”. Le congratulazioni più affettuose giungono anche dal sindaco Roberto Ciappi e dalla giunta comunale.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino