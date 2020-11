Lavori sul ponte Vespucci e in molte strade, il calendario dei cantieri a Firenze

Nuovo asfalto in via San Felice a Ema e via della Casella, il rifacimento dei marciapiedi in via Simone Martini e la seconda fase dei lavori alla pavimentazione su Ponte Vespucci. Ma anche lavori agli impianti dell’illuminazione pubblica in via Castelnuovo e via delle Romite e l’installazione di una nuova porta telematica in zona via Guelfa. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, da lunedì 9 novembre sono in programma di ripristino definitivo a seguito dei lavori di rifacimento della rete idrica nella zona di via San Felice a Ema-piazzale del Poggio Imperiale. L’intervento sarà effettuato in orario notturno (21-6.30) ed è articolato in fasi successive e andrà avanti fino al 26 novembre. Si inizia con i restringimento di carreggiata e senso unico alternato e divieti di sosta in largo Fermi (tra via Righini e piazzale del Poggio Imperiale), a seguire i lavori interesseranno piazzale del Poggio Imperiale (chiuso fra viale del Poggio Imperiale e via San Felice a Ema), via San Felice a Ema (con la chiusura tra piazzale del Poggio Imperiale e via Silvani) e via Accursio (tra via San Felice a Ema a via Borgonovo). In via Silvani tra via San Felice a Ema e la rotatoria saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato. Itinerario alternativo per il Galluzzo: via Gelsomino-via Senese-via Volterrana-piazza Acciaiuoli-via Silvani. La terza fase interesserà via Silvani con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato nel tratto via San Felice a Ema e via Cicognani.

Lunedì 9 novembre scatta la seconda fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione su Ponte Vespucci. Il cantiere si sposterà sul lato verso il centro. Nessun cambiamento per la mobilità: resterà aperta la direttrice dall'Oltrarno verso il centro. Itinerari alternativi per la direttrice opposta da lungarno Vespucci-piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini.

Sempre da lunedì 9 novembre sono in programma i lavori di rifacimento del marciapiede in via Simone Martini nell’area dell’incrocio con via Canova. Fino al 18 novembre previsti divieti di transito (nella corsia di svolta da via di San Bartolo a Cintoia verso via Canova) e restringimenti di carreggiata (da prima dell’incrocio con via Canova provenendo da via di San Bartolo fino all’incrocio con via Canova). In via della Casella da lunedì 9 novembre sono in programma di ripristini della carreggiata a seguito di interventi sui sottoservizi. Fino a mercoledì 11 novembre saranno in vigore divieti di sosta e transito nel tratto compreso fra i numeri civici 40 e 44 e restringimenti di carreggiata con senso unico alternato tra i numeri civici 34 e 40. Stessi provvedimenti anche in via Massa tra i numeri civici 40 e 44.

Ecco gli altri lavori.

Via Austria: domani domenica 8 novembre sarà effettuato lo smontaggio di una gru edile. Dalle 7 alle 19 nel tratto via Svizzera-via del Bisarno saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato e divieti di sosta.

Via Guelfa: inizieranno lunedì 9 novembre i lavori per l’installazione di una nuova porta telematica con l’istituzione di divieti di transito e sosta nel tratto piazza del Crocifisso-via Montanelli.

Previsti anche i sensi unici in via Montanelli (fra via Guelfa e piazza Indipendenza verso la piazza) e piazza del Crocifisso (nella corsia di collegamento tra l’intersezione via Guelfa-via del Pratello e via Faenza verso via del Pratello). L’intervento si concluderà il 22 novembre.

Via San Leonardo: per un nuovo allaccio alla rete fognaria da lunedì 9 novembre sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico nel tratto a doppio senso da viale Galilei in direzione di via Viviani. Sarà mantenuto il senso in direzione del viale. Termine previsto 23 novembre.

Via di Castenuovo: inizieranno lunedì 9 novembre i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Fino al 27 novembre in orario 9-17 la strada sarà chiusa da via di Ugnano a via del Chiuso. Previsti divieti di sosta anche in via del Chiuso.

Via delle Romite: anche in questo caso si tratta di lavori agli impianti di illuminazione pubblica, per l’esattezza la sostituzione di un palo. Da lunedì 9 a giovedì 12 novembre sarà in vigore un divieto di transito tra via Volterrana e via Santa Chiara

Via del Gignoro: inizieranno lunedì 9 novembre i lavori per l’estensione della rete di distribuzione del gas e per un nuovo allacciamento. Fino al 18 novembre la strada sarà chiusa dalla biforcazione di via del Gignoro dopo il numero civico 42/1 (provenendo da via D’Annunzio) a via della Torre.

Via di Boldrone: da lunedì 9 novembre saranno effettuati i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica all’altezza del numero civico 94. Prevista la chiusura del tratto fra via della Pietraia e via dell’Osservatorio fino al 13 novembre.

Via del Sodo: per la posa di cavi in fibra ottica lunedì 9 novembre saranno istituiti divieti di transito e sosta nel tratto tra via Sestese e numero civico 31/F fine strada. Termine previsto 18 novembre.

Via Ghibellina: da lunedì 9 novembre prenderanno il via alcuni lavori edili all’altezza del numero civico 39. Nella giornata di lunedì è in programma il montaggio della passerella. Dalle 9.30 alle 18.30 la strada sarà chiusa tra via delle Conce e via delle Casine mentre nel tratto via Verdi-via delle Casine scatterà il divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali. Previsti divieti di sosta a tratti in via di San Giuseppe e via delle Conce. Durante i lavori, ovvero fino al 12 febbraio, sarà in vigore un divieti di sosta in via Ghibellina altezza cantiere.

Via delle Ruote-via San Zanobi : per lavori edili lunedì 9 novembre in orario 7-18 sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in via delle Ruote tra i numeri civici 40 e 30; martedì 10 novembre stesso orario e stessi provvedimenti in via San Zanobi tra vie delle Ruote al numero civico 89.

Via del Sole: dalle 21 di lunedì 9 alle 6 di martedì 10 novembre sarà chiuso il tratto piazza Santa Maria Novella-via del Moro per sollevamento di materiali.

Via della Condotta: lunedì 9 novembre è in programma un intervento di pulizia fognaria. Dalle 21 alle 24 la strada sarà chiusa tra via dei Magazzini e via dei Calzaiuoli. Chiuse anche via dei Cerchi (tra via Cimatori e via della Condotta), via delle Farine (tra via della Condotta e piazza della Signoria), vicolo dei Cerchi (tra via dei Cimatori e via della Condotta). Infine in via dei Cimatori scatterà il senso unico tra via dei Magazzini e via dei Calzaiuoli verso quest’ultima. .

Via di Barbacane: per lavori edili martedì 10 novembre scatterà un divieto di transito nel tratto da via Melloni a via della Piazzuola. Il provvedimento sarà in vigore fino al 9 dicembre.

Via dei Giraldi-Borgo degli Albizi: sabato 14 novembre per alcuni lavori edili in orario 9-15 scatteranno divieti di transito in Borgo degli Albizi (da via del Proconsolo a piazzetta Calamandrei) e in via dei Giraldi (da Borgo degli Albizi a via dei Pandolfini). Previsto un senso unico nella direttrice composta da piazzetta dei Calamandrei (tra Borgo degli Albizi e via delle Seggiole)-via delle Seggiole (da piazzetta Calamandrei a via Ghibellina) verso via Ghibellina.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa