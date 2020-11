Con più di mezzo chilo di marijuana nella ruota di scorta, arrestati

Un 44enne di Bergamo e un 56enne di Monza sono stati arrestati al casello di Pistoia. I due, imprenditori nelle sementi per l'agricoltura, sono in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Sono stati fermati dai carabinieri al casello autostradale: avevano in auto 533 grammi di marijuana in una busta di cellophane chiusa a pressione, oltre a 30mila euro, provento dello spaccio. Avevano nascosto tutto nella ruota di scorta dell'auto a noleggio. Per questo sono stati arrestati e il materiale è stato sequestrato.