Renzi, Boschi e Lotti indagati per la Fondazione Open

Non accenna a concludersi l'epopea giudiziaria per l'ex premier Matteo Renzi. Il senatore di Italia Viva è indagatao dalla procura di Firenze. Le indagini riguardano la Fondazione Open e l'accusa di finanziamento illecito ai partiti. Ad affermarlo è lo stesso Renzi durante l'assemblea Iv.

Renzi sarebbe accusato, secondo quanto anticipato dal quotidiano La Verità, di finanziamento illecito ai partiti in relazione ai fondi gestiti dalla fondazione che organizzava la Leopolda. Stesse accuse, per fatti del periodo 2012-2018, sono contestate dai pm Luca Turco e Antonino Nastasi a Luca Lotti, ex ministro dello Sport e deputato Pd, e Maria Elena Boschi, ex ministro e deputata, in quanto componenti del direttivo della fondazione.

I primi indagati della vicenda furono Alberto Bianchi, avvocato e presidente della Fondazione Open fino al suo scioglimento, e il manager Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti.

Renzi è partito all'attacco contro la procura: "Ci sono magistrati, pochi fortunatamente, a cui la ribalta mediatica piace più del giudizio di merito, che seguono la viralità sui social più che le sentenze della Corte di Cassazione. La Cassazione ha totalmente annullato il provvedimento di sequestro [relativo all'inchiesta Open] dando anche un chiaro segnale ai pm dell'accusa. Ma quella vicenda ci ha creato un danno pazzesco, anche alla nostra forza attrattiva".