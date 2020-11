Lega Castelfiorentino inaugura la nuova sede, Scipioni: "Radicamento sul territorio"

Nel rispetto del difficile momento che stiamo vivendo non è stato possibile e non sarebbe stato neppure opportuno organizzare un evento pubblico ma ci è sembrato doveroso, nel rispetto dei tesserati, dei simpatizzanti e di tutti coloro che ci stanno seguendo, ufficializzare la prima sede Lega dell’Empolese Valdelsa se pur in rappresentanza ridotta.

Dopo la campagna elettorale delle scorse amministrative e quella regionale, il locale in piazza De Amicis 4 a Castelfiorentino, da mercoledì scorso è stato definitivamente ufficializzato come sede Lega della provincia di Firenze, un riconoscimento che ci gratifica come movimento locale.

La sede ha una superficie superiore a 80 mq. e questo ci consente, nel rispetto delle normative vigenti, di poter accogliere un massimo di 8 persone. Sono garantiti inoltre l’avviso di obbligo di mascherina all’entrata, la sanificazione delle mani e dei locali.

Salvo nuove disposizioni in materia di prevenzione sanitaria la sede sarà regolarmente aperta al pubblico tutti i sabato mattina dalle 10,00 alle 12,30. Per eventuali necessità in giorni diversi è possibile contattarmi direttamente al 347 6931792.

Questo traguardo sono certa passa agevolare il rapporto di aggregazione e sopratutto di lavoro di tutti i gruppi consiliari del territorio.

Sull’evento interviene il Segretario Provinciale della Lega Alessandro Scipioni: “In questo difficile momento la sede di Castelfiorentino, pur nel rispetto delle restrizioni di legge, rappresenta un importante segnale del radicamento territoriale che si sta manifestando in tutto l'empolese Valdelsa. A Castelfiorentino, la capogruppo Susi Giglioli ha saputo essere l'emblema di questo radicamento, anche con uno straordinario risultato alle elezioni regionali. Insieme alla consigliera Carlotta Paolieri stanno portando avanti un'opposizione capace di offrire un'alternativa concreta nell'interesse dei cittadini"

Fonte: Lega Castelfiorentino