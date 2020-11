Villa San Michele, il Comune vuole affidare la gestione ai privati

La giunta Sottani punta sul rilancio dell’area turistico-ricettiva di Villa San Michele e si mette alla ricerca di un progetto imprenditoriale di qualità che investa risorse e idee per la gestione di tutto il complesso inserito nel prestigioso parco naturale di San Michele, alle pendici dei Monti del Chianti. E’ stato indetto un bando di gara, predisposto dal settore Servizi Culturali, Turistici e Tributi del Comune, per l’assegnazione in locazione commerciale degli immobili che fanno parte dell’area di San Michele.

“Considerate le importanti potenzialità di tutto il complesso – spiega il sindaco Paolo Sottani – che vorremmo mantenesse un carattere di fruizione pubblica, a disposizione del territorio e dei visitatori, abbiamo deciso di investire da un lato con il rifacimento della copertura della struttura, i cui lavori sono in corso, dall’altro con l’individuazione di un soggetto che possa rilanciare e valorizzare l’area, sotto il profilo ricettivo, sportivo, ricreativo ed escursionistico, in modo da favorirne lo sviluppo turistico”.

Gli immobili di proprietà comunale, che l’amministrazione intende assegnare in locazione commerciale sono destinati ad attività di bar, ristorante, albergo ed ostello. I partecipanti alla gara di locazione dovranno presentare nella loro offerta il progetto degli interventi che intendono realizzare con i relativi tempi di esecuzione. Composto da vari elaborati, il progetto sarà oggetto di apposita valutazione. L’assegnazione del punteggio sarà effettuata in base ai criteri dell’offerta economica, della qualità del business plan, del progetto gestionale e tecnico. I soggetti interessati a partecipare devono presentare la documentazione necessaria articolata in tre buste diverse entro e non oltre le ore 9 del giorno 11 gennaio 2021. Il plico potrà essere spedito a mezzo postale a “Comune di Greve in Chianti – Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI) o consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Comune. L'avviso pubblico per la locazione è disponibile sul sito del Comune www.comune.greve-in-chianti.fi.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino