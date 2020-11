Violano il coprifuoco in Versilia, multati tre giovani lombardi

Nella notte di oggi, sabato 7 settembre, tre giovani sono stati sanzionati a Forte dei Marmi perché trovati fuori casa durante il coprifuoco. I tre, tra i 18 e i 20 anni, dono stati trovati dalla polizia alle ore 3.50 in giro per il centro senza una plausibile motivazione che giustificasse la loro violazione al coprifuoco imposto dal recente Dpcm. Per loro è scattata la multa di 400 euro.

I ragazzi sono residenti in Lombardia ma hanno un'abitazione a Forte dei Marmi. Quindi sono in corso accertamenti per verificare se hanno il medico di famiglia in Toscana, così come vuole l'ultima ordinanza regionale.