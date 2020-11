Covid, Giani annuncia un'indagine epidemiologica per l'Empolese Valdelsa

"I sindaci dell'Empolese Valdelsa mi hanno chiesto l'adozione di misure restrittive speciali visto l'incremento dei contagi. Li ho incontrati poco fa ad Empoli garantendogli, come da ordinanza 96, il supporto della Regione nell'assunzione di provvedimenti restrittivi a scopo preventivo. Domani disporrò un'indagine epidemiologica sulla zona per valutare l'applicazione di misure più stringenti. Continuiamo a lavorare in squadra per salvaguardare la salute di tutti i toscani".È quanto ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani attraverso il suo profilo facebook.

Ieri i sindaci dell'Empolese Valdelsa avevano lanciato un allarme sulla situazione dei contagi.