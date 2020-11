Maestro e sindacalista, sua la prima unione civile: addio a Faustino Peruzzi

È scomparso a 79 anni Faustino Peruzzi, ex insegnante e sindacalista Cisl dell'Empolese. È nato e vissuto a Capraia e Limite. Negli ultimi anni è stato protagonista della prima unione civile con persone dello stesso sesso nel circondario. Nel 2016 infatti si è unito a Gordon Baldacci, meteorologo, a 17 anni dal primo incontro. La cerimonia si tenne nel municipio di Limite sull'Arno ed ebbe un certo rilievo anche sulla stampa nazionale.

Dopo avere svolto negli anni il mestiere del maestro, si appassionò alle lotte sindacali all'interno della Cisl Scuola. Sempre all'interno del sindacato cattolico fu segretario dei pensionati Fnp di Empoli.

Negli ultimi mesi le condizioni di salute di Faustino Peruzzi erano peggiorate, ma non è stato tra gli anziani colpiti dal coronavirus. La salma adesso riposa nella camera ardente allestita in via Dante Alighieri, 101. I funerali si terranno martedì 10 novembre alla Pieve di Limite sull'Arno.

