Gli uffici comunali di via del Cassero chiudono per una settimana

Gli uffici Anagrafe, Stato civile e Tributi del Comune di San Casciano, situati in via del Cassero, sospenderanno l’apertura al pubblico per una settimana a partire da lunedì 9 novembre. L’interruzione dell’attività amministrativa è causata dalla necessità di adempiere al protocollo Covid per la rilevazione di un contatto con un positivo.

Nel corso della chiusura che si protrarrà fino a venerdì 13 novembre saranno effettuate le operazioni di sanificazione degli ambienti, nel rispetto delle prescrizioni governative. Per gli atti di morte e di nascita occorre contattare il numero di reperibilità: 335 1244724.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO