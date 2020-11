Scontro frontale tra due auto a Pescia, ci sono due morti e tre feriti

Un terribile incidente ha provocato la morte di due persone nella tarda serata di oggi a Pescia, sulla SP13 Via Romana, intorno alle ore 19.30. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto con in totale cinque persone coinvolte. I vigili del fuoco di Pescia e Montecatini sono intervenuti per liberare dai mezzi tre feriti, poi affidati al 118 che li ha trasportati in codice rosso all'ospedale di Pescia.Al momento non è nota l'identità delle vittime, né è chiaro quali siano le condizioni dei feriti. Sul posto anche i Carabinieri di Montecatini e personale della protezione civile di Pescia. Al momento la strada è chiusa al traffico.