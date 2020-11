Leggerissimo 2, episodio 9: storie possibili

In radio e podcast riecco Leggerissimo. La seconda stagione torna sui vostri device, andiamo a scoprire i consigli di Gianmarco Lotti nella trasmissione di Radio Lady 97.7, con la regia di Irene Rossi.

Per questa nona puntata i consigli di Gianmarco sono stati Milioni di milioni di Marco Malvaldi e Idaho di Emily Ruskovich. Nella seconda parte è stato ospite Riccardo Battiston: di professione sarebbe medico (in attesa di specialistica) ma ha un'innata passione per i libri e ci ha dato tre consigli interessanti, tra storie bizzarre ma possibili e plausibili e storie vere.

La trasmissione si può ascoltare:

- Su Spreaker cliccando sulla sezione dedicata a Leggerissimo.

- Su Spotify nella pagina di Leggerissimo.

- Su Youtube sul profilo di gonews alla playlist Leggerissimo, il video è anche qua sotto.



Gianmarco Lotti