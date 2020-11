Muore per un malore nei campi a Santa Croce

Un uomo è morto a Santa Croce sull'Arno dopo un malore. Il fatto è avvenuto verso le 13 di oggi, lunedì 9 novembre, in una zona periferica del comune pisano. L'uomo si trovava in un campo vicino a via del Castellare quando un malore si è rivelato fatale.

Sul posto si è recata un'ambulanza della Misericordia di Santa Croce sull'Arno ma non c'è stato niente da fare. Presenti anche i carabinieri per i rilevamenti. La salma è stata consegnata ai familiari.