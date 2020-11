Rsa: altri tre morti a Villa Serena, in arrivo personale da cooperativa esterna. Positivi anche a Castelfiorentino

Continua il drammatico conteggio dei morti a Rsa Villa Serena. Tra ieri e questa mattina si registrano altri 3 decessi che si aggiungono ai 12 registrati nelle ultime settimane. Nella struttura ci sono attualmente 49 persone positive, a cui se ne aggiungono 66 che non hanno evidenziato la presenza del virus anche ai test effettuati nelle scorse ore. Dopo la richiesta dell'Unione dei Comuni, l'Asl ha preso in carico totalmente la struttura. Da giorni si sta cercando una soluzione per far fronte alla forte carenza di personale.

L'Asl ha pubblicato una manifestazione d’interesse la scorsa settimana per cercare un altro soggetto esterno: da quanto si apprende dovrebbe subentrare a giorni una cooperativa emiliana, la Pro.Ges Servizi integrati alla persona di Parma, che supporterà l'Asl nella gestione della struttura di Montaione con personale proprio. L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni e il nuovo piano di gestione sarà operativo.

Questo il commento del sindaco Paolo Pomponi: "Che amarezza! Una situazione veramente difficile. Ancora dei familiari, a cui vanno le condoglianze e la vicinanza della nostra comunità, costretti a piangere la scomparsa di un loro caro. Non ci sono parole per descrivere lo sconforto che assale nel dover apprendere simili notizie. [...] anche oggi, come ogni sera ormai da tempo, evidenzio l'essenzialità di comportamenti responsabili da parte di tutti. Tutti dobbiamo necessariamente contribuire a limitare la diffusione del coronavirus. Atteniamoci alle note regole comportamentali".

Intanto ci sono novità anche per quel che riguarda l'Rsa Chiarugi di Empoli dove nei giorni scorsi si sono riscontrati oltre 80 casi positivi tra operatori e ospiti e purtroppo anche 5 decessi. Sono stati rieseguiti i tamponi agli operatori stamattina e si è in attesa dell'esito; per quel che riguarda i residenti, il secondo tampone fatto ad una decina di quelli debolmente positivi ha dato esito positivo, ma andrà ripetuto nei prossimi giorni a tutti.

Anche nel comune di Castelfiorentino due ospiti e un operatore della 'Eugenio, Maria e Domenico Ciapetti' sono risultati positivi: sono quindi scattati tamponi a tappeto su una ventina di anziani e altrettanti sanitari, tra infermieri e Oss.