Scuole dell'infanzia paritarie, l'Unione Valdera sostiene le famiglie

Una bella opportunità che arriva in un momento sicuramente non facile, ma che può essere di sostegno a molti nuclei familiari che risiedono in uno dei sette comuni dell’Unione Valdera e che hanno bambini che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie.

Dal 10 al 24 Novembre sarà infatti possibile presentare domanda per ottenere i buoni MIUR e avere fino a 160 € di contributi mensili per pagare la retta della scuola.

Un’occasione che l’Unione Valdera ha reso possibile grazie all’accesso al finanziamento del “Piano Regionale di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6” (“MIUR”) e alle convenzioni stipulate con la FISM e le Scuole dell'infanzia private paritarie situate nei comuni dell'Unione.

I buoni scuola MIUR, oltre a tutelare la libertà di scelta delle famiglie, garantiscono anche la trasparenza dell’intervento pubblico, attraverso lo strumento dell’ISEE che consente di diversificare le eventuali contribuzioni a seconda del reddito posseduto dalla famiglia.

Le scuole coinvolte sono facilmente consultabili nell’avviso pubblico relativo ai buoni MIUR e comunque si tratta di tutte le scuole d’infanzia paritarie presenti nei territorio dell’Unione e per le quali tutti i residenti dei sette comuni che hanno bambini che le frequentano possono ottenere questi vantaggi.

Il buono scuola verrà determinato in proporzione all’ISEE di ciascuna famiglia e non potrà superare i 160 € mensili. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dell'Attestazione ISEE in corso di validità (anno 2020). Le famiglie potranno fare domanda del buono mediante procedura on line accedendo alla sezione “Servizi ON LINE – buoni scuole infanzia paritarie (MIUR)” del sito www.unione.valdera.pi.it dal giorno 10 al 24 novembre 2020.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Unione Valdera e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Scuola del Comune di residenza o scrivere una mail all’indirizzo infonidi@unione.valdera.pi.it

In caso di difficoltà per la compilazione delle domande le famiglie potranno contattare i punti di assistenza come da elenco pubblicato sul sito internet dell'Unione Valdera – Servizi Educativi e reperibile presso le scuole dell'infanzia paritarie.

Fonte: Unione Valdera