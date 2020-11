Consegna delle mascherine a Empoli grazie alle associazioni di volontario. Ecco come e dove

A partire da sabato prossimo, 14 novembre, l’amministrazione comunale, in particolare la Protezione Civile di Empoli, in collaborazione con le associazioni di volontariato, avvierà con la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana.

Si tratta di un servizio effettuato esclusivamente per i residenti nel Comune di Empoli.

Saranno consegnate 4 mascherine a persona e per ritirarle è necessario presentarsi in uno dei punti di distribuzione muniti di carta d'identità e codice fiscale (tessera sanitaria).

È possibile ritirarle anche per gli altri componenti del proprio nucleo familiare, presentando sempre per ogni soggetto la carta d'identità (o la fotocopia) e la tessera sanitaria (in questo caso l'originale, non la fotocopia).

La distribuzione verrà gestita tramite un'applicazione, realizzata dall’azienda Zerobyte Sistemi srl, che registra la consegna attraverso la lettura del codice a barre della tessera sanitaria, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Pertanto, il sistema non consentirà di ritirare più di 4 mascherine a persona.

«Grazie alla collaborazione preziosissima delle associazioni Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza e Scuola Italiana Cani Salvataggio, siamo pronti a distribuire le mascherine protettive a tutti i residenti – spiega il sindaco Brenda Barnini – già in primavera il loro supporto è stato fondamentale nelle tante necessità di Protezione Civile che hanno visto in campo loro e i tecnici comunali. Auspico buon senso e collaborazione da parte della cittadinanza».

«Abbiamo predisposto alcuni punti di consegna sul territorio, per cui invito i cittadini a presentarsi esclusivamente in quello più vicino al proprio indirizzo di residenza e a farlo senza alcuna fretta. - dichiara l'assessore alla Protezione civile del Comune di Empoli, Massimo Marconcini –. Le mascherine a disposizione sono in numero sufficiente per tutta la popolazione comunale e in ogni caso non ne verranno consegnate più di 4 a testa. Chi non può recarsi a questi punti di consegna può appoggiarsi a una persona di fiducia. Ci prenderemo cura di coloro che non hanno neanche questa possibilità. Basta segnalare la propria necessità al centralino del Comune».

Per coloro che davvero sono impossibilitati a ricevere le mascherine nei punti di distribuzione è possibile telefonare allo 0571 7571 (dalle 7.30 alle 19) per segnalare la necessità.

Il calendario e le location delle consegne è il seguente:

NB: Presentare Carta di Identità e Tessera Sanitaria per ogni persona. Saranno distribuite 4 mascherine per ogni cittadino empolese fino ad esaurimento scorte. La consegna avverrà in questi luoghi dalle 9 alle 18

SABATO 14 Novembre

Parcheggio Circolo S.Andrea, Via Senese Romana 409

LUNEDÌ 16 Novembre

Zona artigianale Pontorme, parcheggio lato “Sammontana S.p.a”, Via Giuntini

MERCOLEDÌ 18 Novembre

Parcheggio fronte “Cimitero Misericordia”, Via Valdorme Nuova

VENERDÌ 20 Novembre

Zona industriale Terrafino, parcheggio fronte“Caserma Vigili del fuoco”, Via del Castelluccio 48

LUNEDÌ 23 Novembre

Zona commerciale Pontorme, parcheggio fronte “Sammontana S.p.a”, Via Giuntini

MERCOLEDÌ 25 Novembre

Parcheggio fronte “Cimitero Misericordia”, Via Val d’Orme Nuova

VENERDÌ 27 Novembre

Zona industriale Terrafino, parcheggio fronte “Caserma Vigili del fuoco”, Via del Castelluccio 48

A cura di Misericordia, Pubblica Assistenza Empoli, Croce Rossa Empoli, Sics Scuola Italiana Cani Salvataggio

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa