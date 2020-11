Covid nell'Rsa Villa Serena, un altro decesso: salgono a 16 gli ospiti morti

Salgono a 16 gli ospiti della RSA Villa Serena di Montaione morti dopo aver contratto il Coronavirus. Un ulteriore decesso, quindi, sarebbe avvenuto tra ieri e oggi.

"Anche se in questo caso la persona aveva un quadro clinico già critico - commenta il primo cittadino Paolo Pomponi - questa perdita rappresenta comunque un'ulteriore dolorosa ferita per la nostra collettività. Credo che Villa Serena non è più e non sarà più la RSA che abbiamo conosciuto prima del 18 ottobre scorso, giorno in cui abbiamo avuto notizia della positività del primo ospite. Ma sono sicuro che, grazie all'impegno in particolare degli operatori della casa di riposo, che con passione, determinazione e sacrifici affrontano questa drammatica situazione, e a cui va un enorme ringraziamento, sarà possibile fare quello che mi ha scritto in un bel messaggio un'operatrice attualmente a casa perché positiva, "ricostruire una grande Casa".