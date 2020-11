Picchia il nipote 16enne, denunciato per maltrattamenti in famiglia

Nella decorsa serata i militari della Stazione Carabinieri di Castiglion Fibocchi, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno denunciato un uomo per aver percosso il nipote convivente.

I militari sono stati allertati dalla richiesta di aiuto di un minore di 16 anni a seguito di una lite avuta con lo zio convivente. Una volta giunti presso l’appartamento degli stessi, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, i Carabinieri della Stazione di Castiglion Fibocchi hanno potuto riscontrare che lo zio del ragazzo, suo convivente, l’aveva percosso al volto.

Immediatamente accompagnato all’ospedale per le cure del caso, il minore è stato giudicato guaribile con 2 giorni di prognosi per contusione zigomatica.

Le indagini effettuate sul posto dai militari hanno consentito di riscontrare che vi erano stati ulteriori episodi analoghi nei mesi precedenti, in cui lo zio aveva percosso il nipote dopo liti per futili motivi. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.