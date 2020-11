Revisione del Registro del Volontariato, temporanea inaccessibilità del sito noprofit

Il sito http://noprofit.cittametropolitana.fi.it/, attraverso il quale sono in corso le procedure di Revisione del Registro del Volontariato, è temporaneamente inaccessibile per cause tecniche. In attesa del ripristino e per urgenze le associazioni di volontariato possono inviare la documentazione per la revisione (l'allegato "C" compilato, il Bilancio consuntivo 2019 approvato in Assemblea e il verbale dell'Assemblea che ha approvato il Bilancio) all'ufficio, preferibilmente via PEC all'indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it .

Fonte: Città Metropolitana di Firenze