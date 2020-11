Sorpreso a vendere cocaina: arrestato 24enne

A Pisa, nelle trascorse ore notturne, i carabinieri hanno tratto in arresto un 24enne, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Più nel dettaglio, i militari della Sezione Operativa hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva ad un giovane del posto quasi un grammo di cocaina; sottoposto a perquisizione è stato inoltre colto in possesso della somma di 110 euro, ritenuta provento di attività delittuosa. Arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo domani mattina.