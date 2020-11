Acque Spa, nuovo acquedotto in via Marconi e fognatura risanata

Pieve a Nievole: due progetti fondamentali per migliorare in modo significativo il servizio idrico per qualità e continuità, e per garantirne un “secondo tempo” sicuro.

Un intervento già chiuso in estate, per il quale sono state ultimate adesso le asfaltature. Un altro appena terminato, con la nuova infrastruttura appena messa in funzione, e con il ripristino del manto stradale previsto entro la fine dell’anno. Quelli appena trascorsi sono stati giorni importanti per il servizio idrico integrato nel comune di Pieve a Nievole: da un lato, la completa sostituzione della rete fognaria in via Ponte a Monsummano, dall’altro il risolutivo ammodernamento dell’acquedotto in via Marconi. Nel complesso, i due progetti hanno comportato un investimento di quasi 1,3 milioni di euro.

L’intervento in via Marconi era cominciato nell’ottobre 2019, e ha interessato il tratto di rete idrica compreso tra il cavalcavia autostradale e via delle Cinque Vie: un lavoro dal valore di quasi 800mila euro, necessario a ridurre drasticamente il rischio di guasti su un tratto di rete datato, e a migliorare il servizio idrico per qualità e continuità. Come? “Attraverso la posa in opera e l’attivazione di 2 km di nuove condotte - spiega il vicepresidente di Acque, Giancarlo Faenzi - collegate ora all’acquedotto locale, con la dismissione delle tubazioni prima in funzione. In più - aggiunge - la nuova tubazione è realizzata in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto a quelli di “vecchia generazione” che consentirà anche un potenziamento del servizio”. Nelle prossime settimane, trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno e con le condizioni meteo favorevoli, sarà garantita anche la riasfaltatura dei tratti interessati dai lavori.

Ma il servizio idrico ha anche un “secondo tempo”: nel campo della fognatura e depurazione è fondamentale assicurare i necessari investimenti, per mettere in sicurezza il sistema e garantire benefici ambientali. Da qui, il lavoro che ha portato al rifacimento dei collettori della fognatura nera nella vicina via Ponte a Monsummano e in via Sereni, per una lunghezza di 800 metri. La nuova infrastruttura è poi stata collegata al collettore principale in via delle Cinque Vie. I lavori hanno consentito anche la realizzazione di nuovi pozzetti di ispezione, la predisposizione degli allacci per le singole utenze e il loro successivo collegamento al reticolo fognario. Contestualmente è stato anche potenziato l’acquedotto, con la sostituzione di 570 metri di condotta idrica nello stesso tratto interessato dai lavori alla fognatura.

“Questo è un momento a suo modo 'storico' per il nostro comune - commenta il sindaco Gilda Diolaiuti - perché determina un salto di qualità notevole per il servizio idrico che è ora più efficiente e moderno. Parliamo di opere “invisibili”, ma prioritarie nella vita di tutti i giorni, per questo i cittadini possono davvero essere soddisfatti. La sinergia fra l’amministrazione comunale e Acque ha prodotto questi risultati. Unendo queste opere a quelle del raddoppio della ferrovia, abbiamo l’opportunità di caratterizzare il nostro mandato per avere creato a Pieve a Nievole uno sviluppo infrastrutturale senza precedenti, e ciò ci inorgoglisce molto”.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole