Covid, interrogazione di Stella (FI): "Mancano dosi vaccino anti-influenzale"

"In Toscana le dosi di vaccino anti-influenzale sono insufficienti, la Regione le ha chieste evidentemente in ritardo e in misura non bastevole ai bisogni della popolazione. Vogliamo capire perché questo stia avvenendo, quando si sapeva da mesi che con l'arrivo del freddo i contagi da Covid 19 sarebbero aumentati esponenzialmente, andandosi a sommare alle normali influenze. Riteniamo queste carenze e questi ritardi inaccettabili, visto che l'approvvigionamento e la distribuzione dei vaccini è una competenza della Regione". Lo afferma il Presidente del Gruppo Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un'interrogazione a risposta orale sul tema.

"La vaccinazione anti-influenzale può contribuire - sottolinea Stella - a ridurre il rischio che alla pandemia del Coronavirus vada a sovrapporsi un'epidemia influenzale, aggravando il carico delle strutture sanitarie, e a rendere più semplice la diagnosi dei casi di Covid-19, la cui sintomatologia, agli esordi, è molto simile a quella dell’influenza. Senza dimenticare che, nel caso influenza e Covid-19 colpiscano contemporaneamente, il quadro clinico della persona non può che peggiorare. Per questo è indispensabile anche un intervento redistributivo della Regione Toscana per rendere disponibile una percentuale importante di vaccino antinfluenzale nelle farmacie, destinata alle persone attive non comprese nelle categorie a rischio".

Fonte: Marco Stella - Ufficio Stampa