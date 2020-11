"Derogare spostamenti dentro l'Elba": la proposta di Donzelli (FdI)

"E' assurdo che nelle regioni arancioni, che da oggi sono cinque in più, siano vietati gli spostamenti fra comuni nelle piccole isole come l'Elba. Si tratta di zone già isolate per conformazione, per le quali chiediamo che il governo preveda urgentemente una deroga considerandole, ai fini dell'applicazione delle restrizioni, come se fossero un unico comune. Per questo ho presentato un'interrogazione urgente al governo". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.

"Il provvedimento, così com'è concepito oggi, paralizza le piccole isole, - sottolinea Donzelli - dove si segnalano numerosi disagi per i cittadini. Ad oggi le regole delle zone arancioni riguardano in Toscana l'Elba, ma in altre regioni isole come Salina. E se nei prossimi giorni il governo decidesse di includere nuove regioni nella fascia arancione, il problema si allargherebbe ad altri territori. Per questo riteniamo che possa essere concessa questa piccola deroga di buonsenso senza che venga meno il principio della prevenzione del contagio - conclude Donzelli - e della tutela della salute pubblica".

Fonte: Ufficio stampa