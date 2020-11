In giro per Empoli senza mascherina: multa da 400 euro per tre minorenni

La polizia municipale dell'Unione dei Comuni oggi ha multato tre minorenni che sono stati trovati in giro senza indossare le mascherine in centro a Empoli, non rispettando le norme previste per il contrasto dell'epidemia da Covid-19. A darne notizia è il sindaco di Empoli Brenda Barnini nel corso di una diretta facebook sul suo profilo. Il sindaco ha anche confermato quanto annunciato dalla Prefettura di Firenze attraverso una nota, ossia la volontà di proibire lo stazionamento nella centrale piazza della Vittoria. È attesa un'ordinanza che chiarirà in quale fasce orarie e in quali giorni sarà attivo il divieto.