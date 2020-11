Le società sportive castellane: "No alle polemiche. L'obiettivo comune è sconfiggere il virus"

Da oggi la Toscana è in zona arancione. La valutazione, da parte degli esperti, dei dati epidemiologici della nostra regione ha portato a maggiori restrizioni soprattutto per la mobilità delle persone. Le associazioni sportive Castellane che, come tantissime altre categorie, subiscono l’effetto di questa situazione vogliono lanciare un appello a tutti i cittadini: l’obiettivo comune deve essere, in questo momento, quello di sconfiggere l’epidemia, salvare le vite e scongiurare la diffusione del virus. Pur comprendendo la grandissima difficoltà e la disperazione delle persone, pensiamo che in questo momento sia importantissimo evitare ogni forma di polemica, recriminazione e soprattutto ricercare “capri espiatori”. Sicuramente tante cose sono state fatte dall’inizio dell’emergenza da parte delle istituzioni di qualunque livello, tante altre potevano essere fatte meglio, ma non possiamo non vedere che questa pandemia sta colpendo tutti i paesi del mondo e questo vuol dire che non è facile contrastarla.

Silvano Comanducci, Presidente della Polisportiva I’Giglio parla a nome di tutte le associazioni sportive castellane: “Abbiamo deciso di fare questo appello per riunire le forze, per metterci tutti insieme cercando uno scopo comune che deve essere quello di contrastare il virus. Solo uniti si può vincere!”