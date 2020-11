Personale sanitario e posti letto covid, M5S Empolese Valdelsa: "Gravi affermazioni di Giani"

Apprendiamo da un’intervista del presidente della Toscana Eugenio Giani del 10 novembre che nell'ospedale di San Miniato vi sono 28 posti letto Covid disponibili, non utilizzati per carenza di personale e ha concluso “In Toscana abbiamo assunto da marzo ad oggi 5mila persone. Ora provvederemo con il personale, se, con il buonsenso e buon lavoro da parte di tutti, fossero stati attivati quei 28 posti, non sarebbe andato in crisi il pronto soccorso di Empoli, che dista pochi chilometri da san Miniato”.

Queste parole a nostro avviso sono pesantissime e certificano una gestione inefficiente della sanità locale dell’Empolese Valdelsa. A chi spetta l'attuazione e la programmazione della gestione della pandemia? Al sindaco Spinelli, presidente della Società Della Salute del circondario? Alla AUSL Toscana centro? è evidente che chiunque sia, la gestione dell’emergenza non sta funzionando.

Il MoVimento 5 Stelle Empolese Valdelsa ribadisce la propria disponibilità a collaborare nelle sedi istituzionali, ma si devono prendere seri provvedimenti al più presto per evitare che la situazione degeneri del tutto. Non è più possibile tollerare che si rifiuti di informare, come richiesto in una nostra interrogazione, le opposizioni in consiglio dell’unione con un’apposita riunione dello stato della pandemia nella nostra zona, né che si facciano proclami televisivi senza poi agire concretamente.

Il controllo del territorio nei prossimi mesi (perché di mesi stiamo parlando, ahinoi) sarà fondamentale per mitigare e poi azzerare la crescita della curva epidemica che sta mettendo in ginocchio il nostro sistema ospedaliero compromesso da anni di tagli. In questo contesto aver avuto funzionale anche l'ospedale Santa Verdiana di Castelfiorentino sarebbe stato certamente fondamentale per decongestionare il San Giuseppe di Empoli: invece l'ospedale castellano langue in uno stato di abbandono ed il progetto di demolizione e ricostruzione, che ci sembra sicuramente anacronistico e superato dal peso dell'attuale emergenza e dalle esigenze territoriali, nel limbo.

Siamo pronti a collaborare, purché a livello istituzionale ci sia consapevolezza della gravità della situazione pandemica e degli errori del passato che hanno contribuito ad aggravarla. Perché come ha sostenuto il viceministro della sanità Sileri quella contro il Covid è una guerra, e quindi i calcoli politici dovrebbero venire meno perché la vita dei nostri concittadini è di gran lunga più importante.

Fonte: MoVimento 5 Stelle Empolese Valdelsa