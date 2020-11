Raccolta differenziata, Lamporecchio sfiora il 90%

Complimenti al sindaco PD Alessio Torrigiani e al comune di Lamporecchio: con una percentuale di raccolta differenziata pari all’ 89,7% nel 2020, il comune di Lamporecchio risulta il primo in Toscana nella fascia che va dai 5.000 ai 15.000 abitanti.

Uno splendido riconoscimento per il grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dai cittadini in tema di raccolta dei rifiuti, strutturato con il porta a porta e una tariffa puntuale.

Un sistema di raccolta opposto a quello scelto dal sindaco Tomasi e dalla Giunta di Pistoia, in cui si continuano a preferire i cassonetti e si è deciso di spendere centinaia di migliaia di euro (ancora non è definita la spesa) per gli interrati nel centro storico.

Interrati che aumenteranno di pochi punti percentuali la raccolta differenziata ma vedranno lievitare il costo in bolletta della Tari - quello sì che aumenterà per tutti i cittadini del comune di Pistoia - oltre a eliminare diversi posti auto per i residenti ztl. Senza contare che ancora non è chiaro quale sarà la strategia per tutto il resto della città, ovvero la maggior parte del territorio.

Non era più logico investire seriamente nel porta a porta? Avrebbe creato occupazione, aumentato la raccolta differenziata, mantenuto il decoro urbano e ridotto al minimo i disagi per i residenti.

Fonte: Segreteria comunale PD Pistoia