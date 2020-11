Trasporta una tonnellata e mezzo di elettrodomestici da buttare, denunciato

Una pattuglia delle Fiamme Gialle senesi ha fermato per accertamenti un camion in viaggio.

Il trasportatore, già gravato da precedenti specifici in materia di “raccolta non autorizzata di rifiuti”, trasportava una grande quantità di rifiuti speciali pericolosi e non (lavatrici, caldaie, forni elettrici ed altri elettrodomestici in disuso) per un totale di quasi 1.400 Kg.

I successivi accertamenti hanno consentito di constatare l’assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio per il trasporto e lo smaltimento di tali prodotti.

I militari operanti hanno proceduto alla denuncia del conducente e del proprietario del veicolo, successivamente intervenuto, per il reato di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e a sottoporre a sequestro il veicolo, il carico e la relativa documentazione.

L’attività, che proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dai finanzieri senesi a tutela della collettività, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, oltre che la sempre più marcata vocazione sociale della Guardia di Finanza, sempre più polizia sociale, completamente protesa verso il cittadino onesto e l’impresa regolare che protegge, tutela e rassicura.