Crollano pannelli del controsoffitto in una scuola di Pontassieve

Tre pannelli del controsoffitto di una scuola sono caduti nel pomeriggio di ieri nella scuola primaria De Amicis di Pontassieve dove erano presenti 180 alunni. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il crollo si è verificato in un corridoio al primo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, i tecnici e le autorità locali. I tecnici comunali hanno fatto oggi un sopralluogo: da quel che si apprende ci sarebbe stata una rottura localizzata di un tubo, collocato nel sottotetto, dell'impianto termico. L'afflusso di acqua ha poi provocato il crollo. I bambini potranno, già da martedì prossimo, tornare in classe, una volta ultimati tutti i lavori di ripristino e pulizia. Tutti gli impianti saranno comunque oggetto di rifacimento completo in occasione della ristrutturazione complessiva con adeguamento sismico, già finanziata e che ha subito un ritardo a causa dell'emergenza Covid.