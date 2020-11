Emanuele Bozzini ospite (dal Belgio) a Liberi Tutti su Radio Lady

Emanuele Bozzini è un cantautore torinese, emigrato in Belgio. Vive tra Bruxelles e l'Italia e quest'oggi è stato ospite di Liberi Tutti, trasmissione di Radio Lady condotta da Irene Rossi.



Emanuele Bozzini studia pianoforte e scrive canzoni da quando adolescente ha preso in mano la chitarra. A Torino fonda nel 1995 la band Doks Dora con varie esibizioni ai Murazzi e altri locali underground della città.

Dopo la laurea in economia, viaggia in solitario in Australia, tra lavori in pescherecci e ranches sperduti ed esperienze introspettive come l'autostop per il deserto australe. La lontananza diventa il rifugio per sentirsi esistere. E continua ad esserlo, tra alti e bassi, anche a Bruxelles, dove poi ricomincia a fare musica.

Dal 2010, scrive e canta col gruppo Italo-Belga Marichka Connection, con cui ha pubblicato l’album “Fuga dal Paradiso” e prodotto l’omonimo spettacolo. Nel 2014, Il singolo "Il Barone Rampante” ha ricevuto una calorosa accoglienza dalle radio indipendenti italiane. Con la band ha suonato tra Italia, Francia, Olanda e Belgio, aprendo gruppi di riferimento come Africa Unite e Bandabardò e partecipando a festival italiani e non tra cui l’Ariano Folk Festival, l'Assisi Festival, L'Antitapas Night e La Luna e i Calanchi di Franco Arminio.

Emanuele si mette ora a nudo attraverso questo nuovo progetto musicale solista che diventa espressione del sentimento della lontananza.

Questo viaggio è inaugurato da vari singoli tra cui "l'Eremita" presentato con un videoclip girato nel villaggio di pietra di Ghesc, in anteprima su La Stampa. L'EP "Lontano", composto da 4 canzoni è stato prodotto con la preziosa collaborazione del cantautore e produttore torinese, Paolo Rigotto ed è uscito il 13 ottobre 2020