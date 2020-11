Ricorsi al Tar per il bando alloggi Erp, il Comune cerca avvocato esperto in diritto amministrativo

Il Comune di Pontedera intende procedere ad un confronto comparativo per l’affidamento a un avvocato esterno, professionista esperto in diritto amministrativo, di un incarico per la difesa nei ricorsi al Tar Toscana e al Presidente della Repubblica promossi da (Omissis) rispettivamente avverso il bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi ERP e la determinazione n. 287/2020 di approvazione del bando. L’incarico consiste nella difesa in giudizio nei ricorsi suddetti.

Valore stimato del servizio

Il valore della presente attività di difesa è, alla data odierna, indeterminabile e si ipotizza un compenso liquidabile non superiore ad euro 3.000,00 oltre oneri di legge.

Modalità e termine per la presentazione delle candidature

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse:esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pontedera@postacert.toscana.it

Indicare come oggetto: “Avviso pubblico per l’affidamento incarico di difesa nei ricorsi promossi avverso il Bando Erp per l’assegnazione”.

il termine finale per la presentazione delle domande: entro e non oltre il giorno 22/11/2020

Responsabile del procedimento il Funzionario PO del Servizio Contenzioso: dott.ssa Cinzia Ciampalini

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Contenzioso, tel. 0587299224 oppure scrivendo a c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it

https://www.comune.pontedera.pi.it/avviso-pubblico-per-conferimento-incarico-legale-ricorso-contro-bando-alloggi-erp/

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa