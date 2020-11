Ruba zaini agli infermieri dell'ospedale di Massa, arrestato

Un 40enne è stato arrestato per aver rubato zaini al pronto soccorso di Massa. L'uomo, di origini tunisine, aveva approfittato di un momento di distrazione di alcuni infermieri per prendere delle borse. All'interno del bottino erano presenti soldi e carte di pagamento. In quel caso venne sorpreso da un infermiere e da una guardia giurata, ma riuscì a fuggire, peraltro colpendo i due. Reagì con violenza anche all'arrivo dei carabinieri, che non ce la fecero a bloccarlo. Nella notte tra il 10 e l'11 novembre però l'uomo è stato sorpreso a Torre del Lago (Viareggio). I militari lo hanno fermato, identificato e in seguito arrestato. Adesso è in carcere a Lucca.