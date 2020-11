Unione Comuni, convocata commissione infrastrutture e ProCiv

Convocata per venerdì 13, alle ore 18 in video conferenza, la Seconda Commissione all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Argomenti iscritti all'ordine del giorno, su disposizione del Presidente Eliseo Palazzo, la valutazione dell'attuale emergenza epidemiologica in corso e l'adozione di impegni per la sicurezza stradale.

"Come noto la seconda ondata di CoVid-19 sta interessando il territorio dell'Empolese Valdelsa con tutte le difficoltà che ne sono conseguite, dal punto di vista sanitario ed economico. E' con l'aiuto di tutti, però, che possiamo riuscire a superare queste difficoltà, anche nell'organizzazione delle attività di volontariato. Per questo motivo ho chiesto al Sindaco delegato Masetti, estendendo l'invito al Referente del coordinamento di Protezione Civile, di poter parlare insieme della situazione che stiamo vivendo e delle esigenze e dei bisogni delle Associazioni di Volontariato, che quotidianamente sono di supporto per i nostri cittadini - afferma Palazzo. Credo sia opportuno che ognuno di noi si responsabilizzi, rispettando le indicazioni e indossando scrupolosamente i DPI necessari; mi permetto di lanciare un appello: chi avesse anche solo un attimo di tempo libero, lo sfrutti per svolgere attività di volontariato. Insieme riusciremo a superare queste difficoltà.

Alla luce di quanto sta accadendo - conclude Palazzo - ci sono sedi dove scontrarsi anche politicamente, altre in cui siamo chiamati a fare squadra e la Protezione Civile implica esattamente questo."

Nella Commissione ci sarà anche occasione per trattare l'argomento sicurezza stradale:

"Vista l'imminente scadenza del 15 novembre, data in cui ricorre la Giornata Nazionale del Ricordo delle Vittime della Strada - sostiene Palazzo - ho pensato di impegnare la Commissione a presentare una mozione, in Consiglio dell'Unione dei Comuni, per patrocinare eventi di sensibilizzazione sul tema e in particolare ad adottare provvedimenti istituzionali ed inter istituzionali, che possano favorire misure per abbattere il tasso di incidentalità nelle strade dell'Empolese Valdelsa. Con un coordinamento proficuo fra gli Enti interessati - conclude Palazzo - si potrà riuscire a porre un freno a un fenomeno di assoluta rilevanza per tutti. Negli anni sono state redatte Leggi e norme, ma non è mai troppo tardi per parlare ai giovani di un problema così importante e fare rete per individuare le soluzioni pratiche e concrete più opportune. Mi auguro si possa uscire con parere unanime dalla discussione."

Fonte: Eliseo Palazzo Consigliere comunale in Certaldo Cons. all'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa