Ancora due morti a Villa Serena: sono 19 gli ospiti deceduti. Il sindaco scrive alle istituzioni

Non c'è pace per la RSA Villa Serena di Montaione. Altri due ospiti sono deceduti a causa del Covid-19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Paolo Pomponi nel corso di una diretta facebook. In totale i morti sono arrivati a 19, un tasso di mortalità che preoccupa il primo cittadino che ha scritto una lettera alle istituzioni e ha parlato direttamente con l'assessore regionale al Sociale Serena Spinelli per chiedere aiuto e capire come sia stato possibile lo sviluppo di questa drammatica situazione.

"Ho la convinzione personale - spiega il sindaco - che la creazione di un reparto Covid, la soluzione ritenuta migliore dagli esperti, non fosse però la soluzione giusta, ma non ho le competenze medico-scientifiche per affermare niente. Si tratta di una sensazione. Ho inviato una lettera ai vertici politici e ho avuto una lunga chiacchierata al telefono con l'assessore Spinelli per cercare di capire come si sia arrivati a questa situazione. È una ferita aperta per tutta la comunità che ci porteremo con noi per sempre".

Intanto alcuni ospiti si sono negativizzati, così come alcuni operatori, e ormai da giorni non ci sono nuovi contagi.