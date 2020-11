Consiglio comunale di Pistoia: nuova seduta in videoconferenza

Lunedì 16 novembre nuova seduta del consiglio comunale a partire dalle ore 15 in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono nove i punti all'ordine del giorno: il primo riguarda come di consueto le comunicazioni, seguirà il provvedimento per la sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti del Comune di Pistoia, che si è dimesso, in carica per il triennio maggio 2018 - maggio 2021. Seguiranno 3 interpellanze e 5 mozioni.

La prima e la seconda interpellanza sono presentate dalla capogruppo di Pistoia Spirito libero Tina Nuti: una riguarda la cessione delle quote della Centrale del latte d'Italia di proprietà del Comune di Pistoia e l'altra la discarica presso l’area delle cappelle mortuarie del San Jacopo. La terza interpellanza, dei consiglieri Walter Tripi, Antonella Cotti, Alvaro Alberti e Mario Tuci del PD, riguarda la sicurezza e gli episodi di vandalismo.

In agenda 5 mozioni. La prima è di Iacopo Vespignani (Pistoia in Azione) sul “regolamento occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione all'aperto – installazione di vasi e fioriere su suolo pubblico”. La seconda è presentata dai consiglieri della Lega Gabriele Gori, Francesco Mazzeo, Alessandro Belli e Cinzia Cerdini sull'argomento “5x1000”.

La terza è stata firmata da Federica Bonacchi (Pistoia Città di tutti) sulla biblioteca San Giorgio. La quarta mozione è dei consiglieri del PD Walter Tripi, Alvaro Alberti, Antonella Cotti su “piano strategico per le biblioteche pistoiesi”. Chiude il consiglio comunale la quinta mozione presentata dal consigliere del PD Alvaro Alberti relativa alla metanizzazione della zona di Pieve a Celle.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa