Dad, Unione Valdera aiuta le scuole superiori di Pontedera per la connessione

Sono già 4 anni che L’Unione Valdera mette a disposizione degli Istituti Scolastici Superiori di Pontedera, la connettività al mondo del world wide web, vale a dire da quando l'Amministrazione Provinciale di Pisa aveva comunicato che, per il riordino delle funzioni provinciali, avrebbe interrotto la fornitura di connessione ad Internet per l’intero Villaggio Scolastico.

Ma adesso l’Unione su input della Presidente e Sindaco con delega alle Politiche Scolastiche, Arianna Cecchini e, grazie al suo efficiente reparto CED, ha voluto fare molto di più.

In un’ottica di reciproca collaborazione tra enti, e nel rispetto di quanto previsto nel CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), l’Unione dei comuni della Valdera, a seguito delle richieste pervenute dai Dirigenti scolastici del Liceo Statale Superiore “Eugenio Montale”, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Enrico Fermi”, ’Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi” e Liceo Classico Scientifico “XXV Aprile”, ha infatti aumentato la velocità della connessione ad internet dai precedenti 100 a ben 400 Mbits ed è in corso il rinnovo della convenzione anche per il prossimo triennio.

Una connessione superveloce che ben si presta a soddisfare le nuove esigenze di innovazione che l’attuale pandemia ha fatto emergere.

In questo modo infatti l’Unione Valdera offre il proprio apporto fattivo alle scuole dal punto di vista tecnologico, in primis proprio agli Istituti Superiori, per i quali quest’anno in particolare la didattica a distanza rivestirà un ruolo essenziale a causa dell’emergenza COVID-19.

Fonte: Unione Valdera