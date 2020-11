Donare il sangue a Empoli è sicuro, ecco come fare

In questa fase di emergenza sanitaria continua l’attività di raccolta sangue anche nei centri trasfusionali degli ospedali di Empoli, di Fucecchio e Castelfiorentino. Sono stati attivati in tutti i presidi della zona empolese valdelsa valdera, ormai da tempo, percorsi specifici per accogliere in totale sicurezza i donatori abituali, ma anche i nuovi, che esprimono la volontà di dare il proprio contributo agli altri.

In questo periodo, sulle tre sedi di zona, vengono raccolte circa 50 sacche di emocomponenti (tra sangue e plasma) la settimana.

“In questo momento così difficile invito i cittadini, donatori di sangue, a non aver paura e continuare a donare. E’ possibile recarsi nei nostri presidi in totale sicurezza senza interrompere questo importante gesto di solidarietà che aiuta a salvare la vita a molte persone - afferma Paola Lazzeri, direttore centro trasfusionale area empolese - la raccolta del sangue è un’attività necessaria a supporto delle urgenze sanitarie, degli interventi chirurgici e indispensabile per guarire difronte a gravi patologie. Ringrazio tutti coloro che da tempo scelgono di donare e a chi deciderà di continuare anche adesso.”

A Empoli il centro trasfusionale si trova al primo piano nella palazzina D dell’Ospedale San Giuseppe ed è possibile accedervi dall’ingresso principale in un percorso separato in totale sicurezza, seguendo la linea blu, ascensore 8.

Per le donazioni, il centro è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 11.30. Sono previste anche raccolte domenicali: questo mese domenica 22 novembre sempre allo stesso orario. Al fine di evitare assembramenti è consigliato fissare un appuntamento telefonando allo 0571/706636 (dalle ore 8 alle ore 13)-706631 (dalle ore 11 alle ore 13.10)

A Castelfiorentino si accede al centro trasfusionale in totale sicurezza in una palazzina esterna al distretto socio sanitario. Il centro è aperto dal lunedi al sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.45. Questo mese è’ possibile donare anche domenica 15 novembre negli stessi orari. Per appuntamento è possibile telefonare allo 0571/705804 dalle ore 7.30 alle ore 13.

Fonte: Asl Toscana Centro