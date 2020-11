Firenze città circolare, nuovi bidoncini per la raccolta rifiuti porta a porta

La città di Firenze, nell'ambito del progetto Città Circolare, ha l'obiettivo di essere sempre più green entro il 2022. I Quartieri di Firenze sono inseriti nel progetto con la trasformazione dei servizi di raccolta e il miglioramento della qualità delle raccolte.

Il sindaco Dario Nardella ha annunciato che oggi sono già distribuiti 2.241 bidoncini per la raccolta porta a porta grazie agli operatori Alia.

I bidoncini sono riservati alle aree collinari e limitrofe dove il servizio di raccolta porta a porta era già attivo.

Per le altre zone cittadine il piano prevede: Nuovi cassonetti asimmetrici a carico laterale in zone a viabilità agevole (Isolotto; Firenze Nova; Rocca Tedalda-Aretina nuova; Villamagna-Europa; Piagge); Contenitori Up Loader con Smart Control in aree ad alta densità insediativa; Contenitori interrati con Smart Control nel Centro Storico Unesco e zone di riqualificazione urbana; Raccolta cartone e imballaggi porta a porta per utenze commerciali (San Jacopino; Novoli; Galluzzo; Soffiano; Campo di Marte e area esterna al centro storico Unesco); Raccolta porta a porta utenze di ristorazione, bar e ortofrutta per organico, multimateriale leggero e vetro in Oltrarno (San Frediano, Santo Spirito e San Niccolò)

Per controllare le misure che saranno attivate entro il 2022 nella tua zona inserisci l'indirizzo nella mappa su www.firenzecittacircolare.it.