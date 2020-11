Oscar Green Toscana sulla Montagna Pistoiese per l'idea di Andrea Signorini

All’insegna della resilienza. ‘Made in P(i)T, A.L.T.A. Montagna Pistoiese’, ha vinto l’Oscar Green Toscana, e ora sarà in lizza per il premio nazionale con analoghe esperienze ‘di rete’ di tutta la Penisola.

‘Made in P(i)T’ è un Progetto integrato territoriale (PIT), che a partire dalla presenza dell'agricoltura in montagna, e col contributo di giovani imprenditori, mette in campo azioni per tutelare il paesaggio, l'ambiente e la biodiversità, favorendo lo sviluppo socio-economico sostenibile della popolazione ivi insediata.

Oscar Green è il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che valorizza le migliori ed innovative esperienze in agricoltura degli under 40. Il progetto pistoiese ha vinto nella categoria ‘Fare rete’, e mette insieme in totale 40 organizzazioni tra enti di ricerca, aziende agricole, associazioni, enti locali coordinati da Impresa Verde-Coldiretti Pistoia.

La proclamazione dei vincitori è avvenuta stamane nel corso del Webinar ‘Innovatori di Natura’, con la presenza in video delle massime cariche di Regione Toscana e Coldiretti.

“Siamo contenti di questo riconoscimento –è stato il commento di Andrea Signorini, 25 anni, titolare dell’azienda agricola Podere Africo di San Marcello-Piteglio, in rappresentanza dei partecipanti al PIT-. Crediamo molto in questo progetto, cerchiamo insieme ad altri di salvaguardare la montagna, perché è importante dal punto di vista idrogeologico e climatico. La montagna ha tanto da darci, ma va molto salvaguardata”.

“Il covid rende ancora più grande la valenza degli Oscar Green – commenta Simona Falzarano, delegata di Giovani impresa Coldiretti Pistoia-. Il premio annuale è il compendio del meglio che esprime l’agricoltura italiana e quest’anno abbiamo la soddisfazione di un riconoscimento ad progetto, che vede giovani imprenditori pistoiesi protagonisti, e che sarà alla ribalta nazionale”.

“Un grande riconoscimento per la nostra montagna e per un progetto –commenta Simone Ciampoli, direttore di Coldiretti Pistoia-. Il PIT A.L.T.A. Montagna Pistoiese è un proficuo esempio di resilienza, che possiamo definire come la capacità di reagire a traumi e difficoltà, recuperando l’equilibrio. Un tema di attualità che diventa urgenza in questa fase dove l’emergenza covid ancora continua”.

Made in P(i)T è cofinanziato con i fondi del Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana. Nonostante il covid, le attività e gli investimenti stanno andando avanti, coinvolgendo il territorio dei comuni di Abetone Cutigliano e di San Marcello Piteglio, 21 mila ettari, tra i 322 e i 1.937 m slm. Realizzazioni di laghetti, abbeveratoi, sentieri, muretti a secco, recinzioni sono alcune delle attività del progetto, che prevedono anche la somministrazione di questionari ad aziende agricole e cittadini sulle criticità e potenzialità presenti in montagna.

Fonte: Coldiretti Pistoia