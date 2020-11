Sanità, i cittadini utilizzano sempre di più i servizi online

Gli assistiti dell’AUSL Toscana centro scelgono sempre di più i servizi on line della sanità attraverso l’ utilizzo di dispositivi mobili: tablet, smartphone e pc. Lo confermano i dati rilevati negli ultimi cinque mesi (dal 18.05 all’ 8.11.2020) per la scelta o cambio del proprio di famiglia o pediatra. Sono stati 17.304 i cittadini dell’Azienda Sanitaria che hanno optato per la scelta del medico con il servizio on-line: l’88% attraverso l’applicazione web sul portale di Open Toscana, il 10% con la App SmartSST della Regione Toscana ed il 2% con i Totem Punto SI.

Anche gli assistiti dell’area pratese confermano la tendenza ad essere sempre più digitali, il trend di accessi ai servizi on line degli ultimi cinque mesi ne testimonia infatti l’incremento.

Sempre nello stesso periodo (18.05 - 8.11.2020), i cittadini della provincia di Prato che hanno scelto il medico on-line sono stati 2.023, l’81,9% ha usato l’applicazione web, il 13,6% la App SmartSSt ed il 4,5% i Totem Punto SI.

Il numero di accessi si conferma sempre in crescita: nella settimana dal 18.5 al 24.5 sono stati 27, la media settimanale del periodo osservato è stata di 81, registrando un picco massimo di 320 nella settimana dal 2.11 all’8.11. Il minimo degli accessi è stato di 16 nella settimana dal 17.08 al 23.08.2020.

Ecco le istruzioni e gli strumenti per scegliere il medico on line:

Applicazione web :fruibile cliccando sul portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone, accedendo al servizio con questa modalità:

1) nella home page del portale, selezionare vedi tutti i servizi, successivamente il menu "In Evidenza" e scegliere come argomento "Salute"

2) dall'elenco che si apre nella nuova schermata, successivamente selezionare "Scelta medico"

Il portale Open Toscana permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico mediante autenticazione con tessera sanitaria attivata, oppure con il sistema di identità digitale SPID, il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online da computer, tablet e smartphone. Le credenziali SPID sono rilasciate gratuitamente da uno dei soggetti abilitati denominati Identity Provider (Aruba, Infocert, Intesa, Lepida,Namirial, Poste, Register, Sielte e Tim).Tutte le informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito : https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

App SmartSST : della Regione Toscana per smartphone e tablet. E’ disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store.

Totem Punto SI disponibili sul territorio con tessera sanitaria attiva

E’ inoltre possibile fare la scelta del medico di medicina generale e il pediatra per email inviando il modulo compilato, scaricabile dal sito www.uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra ed una copia di un documento di identità. Per gli assistiti dell’area Pratese, l’indirizzo è anagrafesanitaria.prato@uslcentro.toscana.it

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa