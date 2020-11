Viabilità, il cantiere di Acque Spa si sposta nell’ultimo tratto di via Chiarugi

Prosegue il cantiere di Acque Spa che prevede la realizzazione delle nuove condotte fognarie nella zona di Porta a Lucca. L’intervento è collocato nel quadro dei lavori di riorganizzazione del sistema di fognatura e di depurazione della città di Pisa. Per permettere gli interventi via Chiarugi (già oggetto di interventi nelle ultime settimane) resterà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta fino al prossimo lunedì 16 ottobre.

tratto dal parcheggio lato ovest del Centro Universitario Sportivo fino alla cabina Enel. Sulla stessa via Chiarugi, ma dal tratto che dal Cus arriva fino a via Lucchese, sarà istituito il doppio senso di circolazione.

Da martedì 17 novembre il cantiere si sposterà nel tratto finale di via Chiarugi, di fronte alle scuole (senza interferire con gli accessi al plesso) e nell’area a parcheggio di via Firenze. Nel tratto interessato dai lavori sarà vietato l’accesso con mezzi a motore e istituito il divieto di sosta. Ai condomini di via Chiarugi sarà garantito l’accesso mediante l’istituzione del doppio senso di marcia con accesso da via del Brennero

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa