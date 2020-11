Al via i laboratori in presenza per il triennio al Roncalli

Al via, da lunedì 16 novembre, le lezioni laboratoriali in presenza per le classi del triennio tecnologico dell’IIS Roncalli di Poggibonsi. Come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, le classi terze, quarte e quinte, dei corsi Elettronica, Meccanica e Meccatronica, Costruzioni Ambiente e Territorio, si recheranno, secondo un preciso piano di alternanza giornaliera, una volta a settimana a scuola, per poter effettuare lezioni e esercitazioni pratiche e di laboratorio delle discipline caratterizzanti i vari corsi di studio.

“I nostri studenti potranno venire a scuola, così come previsto dall’ultimo DPCM, per effettuare quelle attività che non sono replicabili a distanza e che sono comunque fondamentali per il percorso formativo dei vari corsi. – commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini - La presenza è inoltre garantita, sempre secondo un calendario individualizzato, anche per alcuni studenti con Bisogni Educativi Speciali. Le lezioni in presenza potranno svolgersi in sicurezza grazie a tutte le misure preventive adottate già a partire da settembre (ingressi differenziati, termo scanner, cartellonistica, gel igienizzante, postazioni distanziate …). Prosegue, per tutte le altre discipline e per tutte le altre classi, la Didattica Digitale integrata che, secondo il piano approvato dal nostro Collegio docenti, prevede 20 ore settimanali di attività sincrona e le restanti di attività asincrona sulla piattaforma Office 365, nell’ottica di garantire la qualità formativa e la continuità della relazione tra studentesse, studenti e docenti. Il nostro obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno, proprio per questo abbiamo messo a disposizione dei pc in comodato d’uso per le famiglie in particolare stato di necessità. L’emergenza necessita di una comunità solidale e la scuola sta facendo e farà la propria parte.”

Fonte: Ufficio stampa