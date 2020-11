I vigili del fuoco di Poggibonsi sono intervenuti questa mattina per un incidente a Colle di Val d'Elsa. Il fatto è avvenuto in via XXV Aprile. Una vettura si è ribaltata su un fianco e le due persone che si trovavano all'interno sono state estratte dalla squadra dei vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. I due feriti sono stati portati in ospedale.