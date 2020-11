Caccia, Europa Verde: "Stop alla caccia in Toscana"

“La richiesta inviata ieri alla Regione Toscana dal responsabile del coordinamento del locale Ambito Territoriale di Caccia è inconcepibile alla luce delle giornate che stiamo vivendo. Ci chiediamo come sia possibile che, mentre gli ospedali si intasano e il Covid-19 ha ripreso la sua corsa, qualcuno possa pensare a quali saranno le possibili modalità di caccia se si è in zona gialla o in zona arancione”.

Così, in una nota, Filiberto Zaratti e Francesco Alemanni, rispettivamente coordinatore nazionale e commissario straordinario per la Toscana di Europa Verde, che proseguono: “La ragione addotta da Vivarelli per giustificare una tale inaudita richiesta sarebbe il proliferare dei cinghiali. Di fronte a questo, non possiamo che ricordare come le associazioni venatorie, con la complicità di certa politica, abbiano avuto, negli anni scorsi, la brillante idea di reintrodurre su tutto il territorio toscano e in particolare nell’area umida più estesa d’Italia i cinghiali dall’est Europa, così da poter ottenere deroghe alla stagione venatoria e andare dunque a caccia tutto l’anno, abbattendo, però, non solo cinghiali ma qualsiasi altro animale gli si pari davanti.

“Auspichiamo pertanto, – concludono Zaratti e Alemanni, – che il Consiglio Regionale intervenga per sospendere le attività di caccia anche nelle zone arancioni, come già accade nelle zone rosse, in quanto attività che non non rientrano nel cosiddetto ‘stato di necessità’”.

Fonte: Europa Verde Empoli