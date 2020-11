I vigili del fuoco di Montalcino, sono intervenuti questa mattina per il crollo di una porzione di tetto di un fabbricato in centro, in via Soccorso Saloni. Gli immobili sottostanti risultano attualmente disabitati e non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e la polizia municipale.