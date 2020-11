Non ha il gel igienizzante, multato ambulante

Una multa piuttosto salata è toccata a un venditore ambulante al mercato di Camaiore. La polizia municipale lo ha sanzionato perché non erano presenti al banco i presidi per l'igienizzazione, in tal caso il gel. Già diffidato in passato, oggi è scattata la multa da quattrocento euro.

La squadra annonaria di Camaiore ha rilevato e contestato da marzo a oggi nove violazioni per non rispetto delle prescrizioni Covid relegate alla igienizzazione dell'accesso alla concessione, indicate nelle linee guida per il commercio su aree pubbliche.