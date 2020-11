Sanità pubblica e reddito di emergenza, presidio Pap a Careggi

Oggi eravamo 200 di fronte all'ospedale di Careggi - insieme ad altre realtà politiche e sociali della nostra regione - per ribadire la nostra vicinanza al personale sanitario e chiedere interventi urgenti.

Gli ospedali toscani sono al collasso, con file di ambulanze fuori dai pronto-soccorso della nostra regione, operazioni importanti e analisi diagnostiche non covid rimandate a chissà quando, terapie intensive e sub intensive pericolosamente sature, operatori sanitari sottoposti a circolari contraddittorie, in burnout o vicini al bunrnout.

Una situazione prevedibilissima, che non è frutto di un caso, ma dell’inadeguatezza delle misure prese da una classe dirigente supina a Confindustria, e a padroni della sanità privata, che non ha saputo mettere in campo una risposta pubblica, tramite tracciamento, isolamento e trattamento dei casi positivi, alla seconda ondata. Una politica che per ora non si è tradotta in una catastrofe sociale solo perché viene mantenuto il blocco dei licenziamenti fino a marzo e un basso costo del denaro, ma i cui costi Unione Europea, Governo banche e padroni proveranno presto a riversare sulle classi popolari del continente.

Di chi è la colpa?

Regionalizzazione, tagli a finanziamenti e personale, mancanza di pianificazione hanno portato allo smantellamento della sanità pubblica. La centralizzazione operata dalla riforma del 2015 e il modello ospedalo-centrico hanno contribuito a smantellare la sanità territoriale, quella che ci avrebbe permesso di tenere a bada il virus. Ciò si è accompagnato alla precarizzazione di medici, infermieri, operatori sanitari, innalzati ad eroi ma ignorati nelle loro richieste sindacali.

Questo rende necessario intervenire sia sul lavoro sia sulla sanità per superare questo momento difficile. Come Potere al Popolo! lanciamo una campagna su questi temi, per solidarizzare col personale sanitario e indicare una strada per uscire in meglio da questo momento difficile.

Fonte: Potere al popolo Firenze