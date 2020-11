Toscana zona rossa, La Pietra (FdI): "Colpa di Rossi e Giani"

“Da domenica la Toscana sarà zona rossa. Il presidente Giani si rammarica ma i toscani sono furiosi. Bloccare un’intera regione senza dati attuali, ma sulla base di quelli fotografati una settimana fa non è concepibile. Piuttosto andava analizzata la tendenza dei dati recenti, che a detta dello stesso governatore sono in miglioramento. Ma al di là di questo, la vera responsabilità è di chi in questi mesi non si è adoperato per rafforzare il personale medico, a creare nuovi posti letto e portare nuove attrezzature per affrontare quella che era la prevedibile seconda ondata. Giani come Rossi ne è responsabile per il ruolo politico che deteneva”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.

Fonte: Ufficio stampa